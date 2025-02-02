الوحدة المحلية لمدينة أسوان تقود حملة على عربات الحنطور لتنظيم حركة سيرها

أسوان - عبد الله صلاح

كلف إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتنظيم حملة مكبرة قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، والرائد أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة، والقضاء على العشوائية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها، ومنع تراكم عربات الحنطور على كورنيش النيل، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة لتنظيم حركة سيرهم.

من جانبه أوضح إبراهيم سليمان، أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط الشلت والمحتويات الخاصة بـ 30 عربة حنطور ، مع مصادرة 3 عربات مخالفة وتسليمها لشرطة المرافق ، وفى نفس الوقت جار حصر عربات الحنطور الوافدة من المدن والمحافظات المجاورة للتعرف على أصحابها بواقع 45 عربة لإعادتها مرة أخرى لأماكنها، وعدم السماح لها بالعمل داخل المدينة لتلافى ما أحدثته من عشوائية بالشوارع والميادين.

وناشد رئيس مدينة أسوان، بضرورة قيام أصحاب عربات الحنطور بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم ، وإستخراج رخصة إدارية للعربات من الوحدة المحلية والسياحة حتى يتسنى وضع آلية ومنظومة تساهم فى تنظيم حركة التشغيل وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.