الهلال الأحمر المصرى يشارك فى قافلة طبية وإنسانية بمدينة حلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، قافلة طبية وإنسانية بمدينة حلايب وشلاتين خلال الفترة من 31 يناير 2025 وحتى 5 فبراير 2025، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً

وجاءت القافلة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات من الدكتورة آمال أمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، خالد أحمد سيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة زينب ثاقب، مدير النوعية الصحية بالمركز العام، أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر فرع البحر الأحمر.

وشهدت القافلة، التي تم تنفيذها امس السبت 1 فبراير 2025، توزيع أكثر من 500 كرتونة مواد غذائية، وجوالات دقيق، و500 لحاف على الأسر بمدينة حلايب، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية متنوعة من خلال القافلة الطبية بمستشفى الشلاتين المركزي، والتي وفرت العديد من التخصصات الطبية بالتعاون مع جامعة الازهر

كما قام متطوعو الهلال الأحمر المصري، بقيادة أحمد علي، مسؤول القافلة من المركز العام، بتنفيذ برامج توعية صحية ضمن برنامج "صحة وسلامة"، وتقديم تدريبات على الإسعافات الأولية، في إطار تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.

وتتوجه جمعية الهلال الأحمر المصري بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين المشاركين في هذا الحدث الإنساني الكبير، لما قدموه من جهود مخلصة في خدمة المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.