"الليمون البينك".. "المبرقش" أغرب الأنواع والأغلى فى العالم.. فيديو وصور

الشرقية إيمان مهنى

يُعد "الليمون المبرقش" أحد أندر وأغلى أنواع الليمون في العالم، حيث يتميز بأوراقه المخططة وأزهاره الوردية ذات الرائحة العطرة، فضلاً عن ثماره الكبيرة التي تحمل لونًا ورديًا مميزًا من الداخل "البينك"، هذا النوع الفريد لا يقتصر فقط على كونه نباتًا زينة، بل يحمل فوائد صحية عديدة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات المعززة للمناعة وصحة الجلد.

في إحدى المزارع بقرية بندف التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يزرع المهتم بالزراعات النادرة، علي خاطر، العديد من الفواكه غير التقليدية منذ 20 عامًا، ونجح في زراعة الليمون المبرقش قبل عامين.

وأوضح علي خاطر، أن هذه الشجرة الصغيرة تصلح للزراعة في البلكونات والأسطح، كما أنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتربة المالحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات القاسية.

من جانبه، أشار محمود عطية، المتخصص في زراعة الفواكه الآسيوية، إلى أن الليمون المبرقش يُستخدم في الطهي وإنتاج العصائر، بالإضافة إلى دوره في صناعة العطور والعلاجات الطبيعية، مما يجعله استثمارًا زراعيًا واعدًا لعشاق النباتات الفريدة.





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