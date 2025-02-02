اليوم السابع
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"الليمون البينك".. "المبرقش" أغرب الأنواع والأغلى فى العالم.. فيديو وصور

الأحد، 02 فبراير 2025 08:00 ص
"الليمون البينك".. "المبرقش" أغرب الأنواع والأغلى فى العالم.. فيديو وصور زهرة الليمون المبرقش
الشرقية إيمان مهنى

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يُعد "الليمون المبرقش" أحد أندر وأغلى أنواع الليمون في العالم، حيث يتميز بأوراقه المخططة وأزهاره الوردية ذات الرائحة العطرة، فضلاً عن ثماره الكبيرة التي تحمل لونًا ورديًا مميزًا من الداخل "البينك"، هذا النوع الفريد لا يقتصر فقط على كونه نباتًا زينة، بل يحمل فوائد صحية عديدة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات المعززة للمناعة وصحة الجلد.

في إحدى المزارع بقرية بندف التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يزرع المهتم بالزراعات النادرة، علي خاطر، العديد من الفواكه غير التقليدية منذ 20 عامًا، ونجح في زراعة الليمون المبرقش قبل عامين.

وأوضح علي خاطر، أن هذه الشجرة الصغيرة تصلح للزراعة في البلكونات والأسطح، كما أنها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتربة المالحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات القاسية.

من جانبه، أشار محمود عطية، المتخصص في زراعة الفواكه الآسيوية، إلى أن الليمون المبرقش يُستخدم في الطهي وإنتاج العصائر، بالإضافة إلى دوره في صناعة العطور والعلاجات الطبيعية، مما يجعله استثمارًا زراعيًا واعدًا لعشاق النباتات الفريدة.
 

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احد-مزراعي-الليمون-المبرقش-والفواكه-الاسيوية
احد-مزراعي-الليمون-المبرقش-والفواكه-الاسيوية

 

المبرقش-أغلي-انواع-الليمون
المبرقش-أغلي-انواع-الليمون

 

زهرة-الليمون-المبرقش
زهرة-الليمون-المبرقش

 

شجرة-الليمون-المبرقش_1
شجرة-الليمون-المبرقش_1

 







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الشرقية

الليمون المبرقش

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ليمون بينك






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