الحبيب على الجفرى يتحدث عن "الهوية وبناء الإنسان" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية ، مساء اليوم انطلاق ندوة " الهوية وبناء الإنسان " ، و التى تنظمها مؤسسة الصديقية ، بحضور الحبيب على الجفرى رئيس مجلس مؤسسة طابة، و بحضور الشيخ محمد على الكتانى الأزهرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة رباط العلم ، وتقديم مصطفى ثابت.

وقال الحبيب على الجفرى رئيس مجلس مؤسسة طابه ، أن البخث فى مفهوم الهوية نشا حديثا بعد انتشار العولمة و التى تهدف فى مضمونها الى تفريغ الهويات ، وازالة كل الانتماءات و الفوارق ، و لذلك نشأت أزمة البحث عن الهوية فى ظل الانتشار الكبير لمفهوم العولمة ، و أكد على أن الانسان العربى أصبح يبحث عن معنى فلسفى لم يشارك فى صنعه ، فمفهوم العولمة هو صناعة ليست عربية .

وحول انتشار تعلم اللغات الاجنبية على حساب اللغة العربية ، قال أن الشخص لابد وأن يتقن 5 لغات على الأقل ، و لكنه لابد وأن يتقن لغتة الاصلية أولا ، حتى يستطيع التعبير بعمق فى اللغات الأخرى ، و اللغة جزء من الهوية ، مناشدا أولياء الأمور بتعليم أولادهم اللغة العربية أولا ثم اللغات الأخرى التى تساهم فى بناء مستقبلهم العملى .



فيما أكد الشيخ محمد على الكتانى الأزهرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة رباط العلم ، على أنه لا تعارض بين انتماءات الشخص وهويتة ، موضحا أن الهوية الانسان تأتى من خلال انتماءاته و لا تعارض الهوية مع الانتماءات بل تتكون الهوية من خلال الانتماء الوطنى و الانتماء الثقافى و الانتماء الدينى .