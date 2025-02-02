الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقرية الجزار

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 26 ب الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 2025، قرار اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 12617تاريخ 17 ديسمبر 2024، المادة- يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الجزائر، التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين بإلغاء شارعين بعرض 141 متر بناءً على الطلب المقدم من المواطن / خالد عبد الحميد الهاشمي بالمعاملة رقم 1155240075192، بتاريخ 3 إبريل 2024، والمعدلة بتاريخ 7 أغسطس2024،وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 إصدار قانون البناء،ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 11 ديسمبر 2024، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ في 1 ديسمبر 2022، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الجزائر، التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين بإلغاء شارعين بعرض 141 متر بناءً على الطلب المقدم من المواطن خالد عبد الحميد الهاشمي بالمعاملة رقم 1155240075192، بتاريخ 3 إبريل 2024، والمعدلة بتاريخ 7 أغسطس2024،وعلى ما يقتضيه الصالح العام.