الإيبولا يقتل شخصًا في أوغندا.. علامات وأعراض العدوى الخطيرة

كتبت فاطمة خليل

أكدت أوغندا تفشي فيروس الإيبولا في العاصمة كامبالا، حيث توفي أول مريض مؤكد بسببه، حسبما ذكرت وزارة الصحة الأوغندية، وهذا هو التفشي التاسع للفيروس في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ تسجيل أول إصابة بالمرض الفيروسي في عام 2000، وكان المريض، وهو ممرض في مستشفى مولاجو الوطني في كامبالا، قد سعى في البداية إلى العلاج في مرافق مختلفة، بما في ذلك مولاجو، بعد ظهور أعراض تشبه الحمى، تابع القراءة لمعرفة كل شيء عن الحمى النزفية القاتلة، بحسب موقع تايمز ناو.

وبحسب التقارير الإخبارية، كان الممرض البالغ من العمر 32 عاماً موظفاً في مستشفى مولاجو، وهو المرفق الرئيسي الذي يحيل المرضى إليه، وقد أصيب بالحمى وعولج في عدة أماكن في البلاد قبل أن تؤكد عدة اختبارات معملية إصابته بالإيبولا. وينتشر فيروس الإيبولا عن طريق ملامسة سوائل الجسم لشخص مصاب أو مواد ملوثة، ويتجلى في صورة حمى نزفية مميتة.

وتقول السلطات الصحية إنها حددت هوية 44 شخصا على الأقل كانوا على اتصال بالضحية، بما في ذلك 30 من العاملين في مجال الصحة والمرضى في المستشفى الذي كان يعمل فيه. وتقول السلطات إنها "تسيطر بشكل كامل على الوضع"، في حين حثت الأوغنديين على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها.

ويقول الخبراء إن تتبع المخالطين أمر مهم لأنه المفتاح لوقف انتشار الإيبولا، ولا توجد لقاحات معتمدة لسلالة الإيبولا في السودان.

وقد أدى آخر تفش للوباء في أوغندا، والذي تم اكتشافه في سبتمبر 2022، إلى مقتل 55 شخصا على الأقل قبل أن يتم إعلان انتهاءه في يناير 2023.



إن تأكيد ظهور الإيبولا في أوغندا هو أحدث دليل على تفشي الحمى النزفية الفيروسية في منطقة شرق أفريقيا. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تنزانيا عن تفشي مرض ماربورج الشبيه بالإيبولا، والذي يسبب نزيفاً في العينين، وفي ديسمبر، أعلنت رواندا عن تفشي المرض لديها، وقد أدى تفشي مرض ماربورج في منطقة كاجيرا النائية في تنزانيا إلى مقتل شخصين.

وبحسب السلطات الأوغندية، فإن تفشي الإيبولا في كمبالا أمر مثير للقلق، ولكن من الصعب التعامل معه، لأن المدينة تضم عدداً كبيراً من السكان الذين يتنقلون كثيراً، ويبلغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الممرض الذي توفي كان قد سعى إلى العلاج في مستشفى خارج كمبالا مباشرة، ثم سافر بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية من مبالي، حيث تم إدخاله إلى مستشفى عام.

ما هو الإيبولا؟

الإيبولا هو حمى فيروسية نزفية تسببها عدة أنواع من الفيروسات من جنس فيروس الإيبولا. ووفقًا للأطباء، تبدأ أعراض الإيبولا مثل أعراض الإنفلونزا ولكنها قد تتطور إلى قيء شديد ونزيف وحتى مشاكل عصبية.



ينتقل فيروس الإيبولا إلى البشر من الخفافيش والقردة غير البشرية والظباء. ومن هناك يمكن أن ينتشر من إنسان إلى آخر ويسبب تفشي المرض، والذي يحدث في الغالب في أفريقيا. تنتشر فيروسات الإيبولا من خلال ملامسة سوائل الجسم لدى البشر أو الحيوانات المصابة. وتشمل هذه السوائل:



البول

البراز

البصاق أو اللعاب

حليب الأم

السوائل المهبلية



على الرغم من ندرة تفشي مرض الإيبولا، فقد حدثت حالات تفشي مرض الإيبولا بانتظام منذ اكتشاف فيروس الإيبولا لأول مرة في عام 1976 في زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا). وتحدث معظم حالات تفشي المرض بسبب فيروس الإيبولا في زائير وفيروس الإيبولا في السودان.



وكان أكبر تفشي للإيبولا هو تفشي فيروس الإيبولا في زائير في الفترة من 2014 إلى 2016. وفي المجموع، تم الإبلاغ عن 28646 حالة و11323 حالة وفاة في عشر دول.

علامات وأعراض الإيبولا

تتضمن بعض علامات وأعراض الإيبولا ما يلي:



صداع شديد

ألم العضلات

التهاب الحلق

طفح جلدي أو بقع دم في جميع أنحاء الجسم

التعب والإرهاق

فقدان الشهية وفقدان الوزن

القيء الدموي أو الإسهال

النزيف أو الكدمات

عيون حمراء أو محتقنة بالدم

يقول الأطباء إن أعراض الإيبولا قد تظهر على مراحل، حيث تظهر أولاً أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ثم تظهر الأعراض الشديدة بعد بضعة أيام. اطلب العناية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.