الأونروا تتحدى الاحتلال: مستمرون فى تقديم خدماتنا بالقدس وغزة ولن نتوقف

كتب ـ أحمد عرفة

تحدت وكالة الأونروا إسرائيل بعد قرار الأخيرة بحظر نشاط الوكالة الأممية داخل الأراضي الفلسطينية، حيث قالت إيناس حمدان، مديرة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوكالة منذ بداية دخول وقف نشاط الوكالة حيز التنفيذ أكدت أنها مستمرة فى تقديم خدماتها في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وقالت مديرة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوكالة ما زالت تعمل وتقدم الخدمات لكل الفلسطينيين، والأمر كذلك في قطاع غزة، والطواقم التي تعمل مع الوكالة متواجدة على الأرض والمراكز الصحية ومراكز الإيواء والتوزيع لا زالت تعمل وتقدم الخدمات الأساسية والرئيسية لسكان القطاع.

وأوضحت أن قرارات الكنيست غير مسبوقة وخطيرة لأنها ستلقى بظلالها على العلميات الإنسانية والضرورية الهامة جدا خاصة في تلك الفترة التي نقدم فيها كل المساعدات لسكان الشعب الفلسطيني، متابعة: "60% من المواد الغذائية التي دخلت عقب وقف إطلاق النار لغزة كانت عبر الأونروا ويتم توزيعها عبر فرق الوكالة، وبجانب تقديم أكثر من 60% من الخدمات الصحية في القطاع للسكان وتقديم الخدمات المتعلقة بالدعم النفسي لحوالي نصف مليون شخص والأمر خطير إذا تعرضت هذه الخدمات للتقليص أو تم منع العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت مديرة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "دور الأونروا الآن مهم للغاية أكثر من أي وقت مضى، والعمل في غزة مستمر والأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات للسكان".