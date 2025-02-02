الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.. السنبلاوين العام تستقبل أول جهاز أشعة ماموجرام

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أنه في إطار تحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى استقبل مستشفى السنبلاوين العام أول جهاز أشعة ماموجرام، والذى يعد الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.

وأكد "مدكور" أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة؛ لرفع كفاءة المستشفيات، وزيادة جاهزيتها بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، لافتاً إلى انه جارى معاينة 3 مستشفيات أخرى لإمدادها بأجهزة ماموجرام، وهى: "أجا، شربين، المنزلة".

وصرح الدكتور شريف إبراهيم، مدير إدارة الأشعة عن أن جهاز الماموجرام تكمن أهميته في عمل الفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدى؛ تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية؛ للتشخيص المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، ويمكن لأي سيدة إجراء الفحص، حيث يعد طريقة آمنة وفعالة للغاية في الكشف المبكر.

يذكر أن صحة الدقهلية قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية.