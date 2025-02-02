افتتاح سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 30% بمدينة نويبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع نائبا عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، أسواق اليوم الواحد بمدينة نويبع للمرة السادسة يرافقه المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، ومشايخ وعواقل مدينة نويبع لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق تتراوح بين 20 حتى 30% والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين يرافقة المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء.

وقال رئيس مدينة نويبع، إن المدينة والمحافظة تتعاونان مع وزارة التموين لتوفير كل السلع غذائية وغير غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وسيجري إقامة سوق اليوم الواحد في مدينة نويبع، ومن المقرر أن يجري تنظيم السوق اليوم الواحد بالمدينة قبل شهر رمضان المبارك وتم تحديد مكان البائعين وسوف نحدد لهم الاسعار التخفيض العبء على المواطنين باضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف بالمدنية خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم لهم، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل 30%.

وأشاد المواطنين بمعروضات السوق التي تضمنت جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين بجودة عالية، وأسعار تنافسية، مقدمًا الشكر لكافة المحلات والتجار الذين شاركوا في تنظيم هذا السوق الضخم.

وطالب المواطنين استمرار فعاليات السوق كل شهر حتى يستفاد منه المواطنين لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى إقامة السوق في أكثر أحياء مدينة نوبيع المزدحمة بالسكان لتحقيق أعلى استفادة منه، مشيرًا إلى أن السوق تضمن شارع بالكامل، وجرى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الحرة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، ومشاركة المحلات التي توجد في الشارع من الخضراوات والفاكهة، والمنظفات، والمطاعم التي تقدم وجبات بتخفيضات تصل إلى 20%، والملابس، ومحلات الموبايل، وتحديد مكان مخصص للمشغولات اليدوية "الهاند ميد" التي يقبل عليها السائحين من مختلف الجنسيات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن السوق شهد أيضًا مشاركة واسعة من قبل التجار خارج الشارع، من خلال توفير سيارات متنقلة لكبار التجار والوكلاء محملة بسلع غذائية ولحوم طازجة ومجمدات ومصنعات لحوم، وأسماك بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%.

وأعلن أنه سيجري إطلاق سوق اليوم الواحد بمدن محافظة جنوب سيناء وتليها باقي المدن تباعًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية بتخفيضات للمواطنين، على أن يجري تنظيم السوق بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن المحافظة تعمل على إتاحة أماكن لتخصيصها منافذ للسلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبشكل دائم، والدفع بسيارة متنقلة للسلع الغذائية تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والبيض.