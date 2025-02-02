اعتماد مركزى الدراسات الدولية للتعليم عن بُعد والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن اعتماد مركزي الدراسات الدولية للتعليم عن بعدبالجامعة، والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن مراكز التدريب على المستوى القومي، في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي، وإدراجهما ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تطوير العمل في المراكز والوحدات وتأهيلها للحصول على الاعتماد، مثمنا جهود فرق العمل بالمركزين، ودورهم في استيفاء كافة المعايير والمتطلبات اللازمة التي تعكس التزامهما بأعلى مستويات الجودة والتميز في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن اعتماد المركزين يعزز مكانتهما ويعكس مدى التزامهما بتحقيق أعلى درجات الجودة.