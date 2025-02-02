استشاري يقدم المشروب الأفضل للأطفال.. 8 فوائد لا غنى عنها

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور مدحت أحمد الزيات، استشاري طب الأطفال بكلية طب قصر العيني، أن الحلبة تعتبر من أنواع النباتات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، خاصة للأطفال، موضحا أن تناول الطفل للحلبة كمشروب سواء كان بالحليب أو بإضافة العسل الأسود يمد جسمه بالعديد من الفوائد، ومنها:

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الحلبة تحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

2. تعزيز الجهاز المناعي

الحلبة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

3. تحسين صحة العظام

الحلبة تحتوي على الكالسيوم والفوسفور التي تساعد على تحسين صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة.

4. تحسين صحة الأسنان

الحلبة تحتوي على الفلوريد الذي يساعد في تحسين صحة الأسنان وتقليل خطر الإصابة بالتسوس.

5. تعزيز النمو والتطور

تحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز النمو والتطور عند الأطفال.

6. تقليل خطر الإصابة بالأنيميا

الحلبة تحتوي على الحديد الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأنيميا.

7. تحسين صحة البشرة

الحلبة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة البشرة وتقليل خطر الإصابة بالجفاف أو الحكة.

8. تعزيز صحة الشعر

الحلبة تحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز صحة الشعر وتقليل خطر الإصابة بالشيب أو التساقط.



وأوضح استشاري طب الأطفال إمكانية تناول الأطفال للحلبة عن طريق مسحوق يمكن خلطه مع الحليب أو الماء، وكذلك فى شكل حبوب يمكن تناولها مع الطعام، كما يمكن أيضا تناولها فى شكل مشروب مع الطعام.

وحذر الزيات من أنه يجب تجنب إعطاء الحلبه للأطفال الذين يعانون من حساسية للحلبة، ويمكن اكتشاف ذلك عن طريق أعطاها لهم وحال ظهور أي أعراض تعني الحساسية يجب عدم تناولها، ويمكن تجربتها من سن الـ8 أشهر للأطفال.

