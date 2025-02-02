إقامة 60 مشروعا رياضيا جديدا بالبحيرة بتكلفة 270 مليون جنيه.. تفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا، طفرة كبيرة فى المشروعات الرياضية والشبابية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وبلغ عدد المشروعات الرياضية الجديدة التى إعتمادها خلال خطة المشروعات 60 مشروعا بتكلفة مايقرب من 270 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من 32 مشروعًا بتكلفة إجمالية قدرها 98 مليون جنيه ،إلى جانب 27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 92 مليون جنيه.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الرياضية الجديدة التى تستهدف تنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم.

مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواهب الشابة التى تم اكتشافها من خلال المبادرات الجديدة بمراكز الشباب خاصة فى الألعاب الأولمبية ، وإعدادهم ليكونوا سفراء لمصر فى البطولات الدولية.



