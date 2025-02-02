إقامة "سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق لبيع السلع بأسعار مخفضة

الشرقية - إيمان مهنى

اقامت محافظة الشرقية، معرض " سوق اليوم الواحد" بحي الصيادين بمدينة الزقازيق، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30% والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه ، وكذا السلع غير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن .

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار أربع وعشرين يوماً، لافتا أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لجميع المواطنين، مؤكداً على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات واسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلاً رمضان) بنطاق المحافظة بدءاً من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.