إعلام فلسطينى: إصابة اثنين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة شرق خان يونس

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بإصابة اثنين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مواطنين في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وفي 19 يناير الماضى، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.