اليوم السابع
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إزالة 476 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة

الأحد، 02 فبراير 2025 06:53 م
إزالة 476 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة إزالة إشغالات - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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وجهت الدكتورةجاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه ، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.


وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.


وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 476 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة.


وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.







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