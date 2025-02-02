إزالة مخالفات بناء بالحى العاشر شرق مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، مخالفات بناء بالعقار رقم 17 شارع أحمد الزمر بالحى العاشر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة والمهندسة مني البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالتصدي لكافة أنواع المخالفات.

وفى السياق أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة عقار مخالف مكون من 18 دورا بشارع الهادي البشير بحى السلام أول والصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول، مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.