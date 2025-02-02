إدخال 250 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

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بلغ إجمالي عدد شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تم إدخالها اليوم /الأحد/إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، 250 شاحنة، بينهم 17 شاحنة وقود.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم /الأحد/، بأن الشاحنات تم ادخالها إلى القطاع عقب تفتيشها بمنفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إدخال 2760 شاحنة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، من بينها 2593 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة و167 شاحنة وقود وغاز الطهي.