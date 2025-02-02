أفضل أنواع الحليب لصحتك.. أقل فى الدهون ومفيد للقلب

كتبت مروة محمود الياس

تختلف أنواع الحليب والألبان التي يمكن أن تتناولها، ولكن أكثرهم شيوعًا على الإطلاق هو حليب البقر، فما هو أفضل حليب يمكن أن يكون مفيدا للصحة؟

أوضح تقرير نشر في موقع eatingwell مكونات وفوائد كل نوع من أنواع الحليب على النحو التالي:

حليب البقر

حليب البقر أو حليب الألبان كما يطلق عليه، هو الأكثر شهرة وقيمته الغذائية عالية بشدة، يحتوي على نسبة من الدسم قد تتخطى 2% ، سعراته الحرارية 122، البروتين 8 جرامات، الدهون 4 جرامات، الكالسيوم 309 ملج، البوتاسيوم 390 ملج، وفيتامين د وفيتامين ب أيضا أحد أهم مكوناته وترفع من قيمته.

فوائد حليب البقر كثيرة ومتعددة لأنه يحتوي على 8 جرامات من البروتين في الكوب الواحد، وبالتالي فهو يعادل البروتين الموجود في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، يحتوي على الكربوهيدرات والدهون ما يجعله متوازن للتغذية ويعزز الطاقة، وهو مصدر رائع للكالسيوم ما يعزز من صحة العظام، ومصدر رائع لفيتامين ب 12 وبالتالي يعزز من عملية التمثيل الغذائي وتحسين عمل الاعصاب، يحتوي على البوتاسيوم مما يدعم صحة القلب أيضًا.

مستوى السكر الموجود في حليب الأبقار هو مستوى سكر طبيعي ناتج من اللاكتوز الطبيعي وليس صناعيًا، وبالتالي فهو مفيد وليس ضار.

حليب الصويا

يعتبر حليب الصويا من أنواع الحليب الشائعة، وهو بديل يستخدمه البعض، يحتوي على تركيبة تتشابه مع حليب البقر ونسبة عالية من البروتين كما أنه مدعم بفيتامين ب 12 والكالسيوم الإضافي، كما يحتوي على فيتامين د، ونسبة من الكربوهيدرات، فهو يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ، ولكن نسبة السكريات والكربوهيدرات عالية نسبيا فيه.

حليب اللوز

أحد أنواع الحليب الغنية بالكالسيوم وفيتامين د ومفيدة للغاية لمن هم يتبعون نظاما نباتيا أو يتبعون نظام للدايت، وذلك لأنه يشيع عنه أنه منخفض السعرات الحرارية والبروتين والدهون والكربوهيدرات، ولكن لا يمكن أبدا وصفه كنوع من الحليب المغذي من مقارنته بحليب البقر أو حليب الصويا فهو بديل خفيف للحليب.

حليب الشوفان

أحد أنواع الحليب الكريمي، فهو مماثل من حيث السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات لحليب البقر، ولكن نسبة البروتين في الكوب الواحد منه أقل بكثير من بدائل الحليب الأخرى، كما أنه يحتوي على 2 جرام من الألياف مما يعزز الشبع.

حليب الأرز

يشيع استهلاكه في هذه الأيام وهو أحد أنواع الحليب، يحتوي على الكالسيوم وفيتامين ب 12 والحديد، ولكن نسبة البروتين أيضا أقل بكثير من حليب الأبقار، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

حليب الماعز

فيما ذكر تقرير نشر في موقعzeo أن حليب الماعز مثل حليب البقر يحتوي على نسب دهون وكربوهيدرات وبروتين جيدة للغاية، كما أنه مصدر للبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور وفيتامين ا، والمغنيسيوم، إلا أنه أقل في نسب الدهون والبوتاسيوم الكلية، مقارنة بالبقرى.

حليب الجاموس

حليب الجاموس أحد أهم أنواع الألبان المفيدة التي تحتوى على على الكالسيوم والبروتين والنسبة قليلة من الصوديوم والكوليسترول، ففوائده عديدة لصحة العظام والأسنان والأوعية الدموية، وصحة القلب كما يحتوى على الماغنيسيوم والفسفور، وغناهب الدهون الصحية جعله من أفضل أنواع الحليب، وذلك وفقا لتقرير نشر في موقع laosbuffalodairy.

وخلصت النتائج وفقا لتقرير نشر فى موقع asf health care مرجحة أن حليب الأبقار هو الحليب الذي يفوز بالمعيار الذهبي في كل مستويات المغذيات الطبيعية، سواء من بروتين وكالسيوم وفيتامين د وغيرها من المغذيات التي يحتاجها الجسم وذلك لأنه يحتوي على عناصر غذائية أساسية بنسب عالية مثل البروتين و الكالسيوم وفيتامين د.

فيما أكد تقرير نشر فى موقع childrens أن اللبن الأكثر فاعلية وفائدة للأطفال هو البقرى، ومن المعلوم أنه لا يمكن تقديم هذا النوع من اللبن إلا بعد تمام الطفل عامه الأول، كما ينصح بنوعية الحليب البقرى كامل الدسم للطفل بعد اتمام عامه الثانى، ما لم يتطلب الأمر بتوصية من طبيب بجعله خال الدسم وفقا لحالة طبية تستلزم ذلك.