أسعار الفاكهة بأسواق مطروح اليوم الأحد 2-2-2025

مطروح- حسن مشالي

تواصل أسعار الفاكهة استقرارها بأسواق محافظة مطروح، اليوم الأحد 2-2-2025، عقب تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، في ظل زيادة طرح كميات كبيرة، خاصة أصناف الفاكهة الشتوية، مثل البرتقال والموز والفراولة، مما يزيد من إقبال المواطنين على الشراء.

وتتفاوت أسعار الفاكهة، في المحلات والأسواق ومعارض بيع السلع المدعمة والباعة الجائلين، حسب الجودة والصنف، من بينها الأصناف التالية: تراوح سعر كيلو البرتقال السكري بين 12 و15 جنيها، البرتقال أبوسرة الكيلو بين 15 و25 جنيها، والبرتقال اليوسفي بين 15 و25 جنيها للكيلو.

كما يتراوح سعر كيلو الفراولة بين 30 و50 جنيهاً، وسعر كيلو الموز بين 20 و25 جنيها، وسعر كيلو الجوافة بين 20 و30 جنيها، والتفاح بين 40 و70 جنيها حسب النوع والمنشأ.

يذكر أن الأسعار تزيد قليلاً في مطروح عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضراوات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.