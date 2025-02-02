أسعار الخضراوات بأسواق مطروح اليوم الأحد 2-2-2025

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسواق الخضراوات محافظة مطروح استقراراً، اليوم الأحد 21-2-2025، وسط إقبال من المواطنين على الشراء، في ظل استقرار الأسعار عند مستويات في متناول الجميع، مع طرح كميات كبيرة من الأصناف المختلفة، خاصة الخضراوات الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وغيرها.

وتُطرح الخضروات في المحال والأسواق والباعة الجائلين ومعارض بيع السلع المدعمة، بأسعار متفاوتة كما يلي: تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و 8 جنيهات، وكيلو الخيار بين 12 و20 جنيها، وكيلو البطاطس بين 10 و 15 جنيها، و سعر البصل الأحمر والأبيض بين 15 و 25 جنيها، وكيلو الباذنجان الكوبي 12 جنيه، و الباذنجان العروس بين 15 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الكوسة 12 جنيهاً، والجزر الأصفر من 15 جنيه، والفلفل بين 30 و 40 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف، وسعر وكيلو الليمون البنزهير 20 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً، وكيلو البسلة بين 15 و 20 جنيه، والفاصوليا الخضراء سعر الكيلو بين 15 و 20 جنيها، والقلقاس بين 15 و 20 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.