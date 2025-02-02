أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم الأحد 2-2- 2025

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت سواق محافظة كفر الشيخ، استقرار أسعار الأسماك، اليوم الأحد 2 فبراير 2025م، فسعر السمك البلطي الكبير يتراوح ما بين 65 و80 جنيهًا للكيلو، والبلطي الوسط، ما بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، والبلطي الصغير فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو، وسعر السمك الفيليه البلطي المجمد، حسب حجمه ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو، وسعر السُّبيط – كاليماري، يتراوح ما بين 190 و290 جنيهًا.

أما سعر الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا، وسعر سمك القاروص واللوت، ما بين 150 إلى 350 جنيهًا، وسعر سمك الوقار ما بين 150 إلى 350 جنيهًا، وسعر كيلو الدنيس، يتراوح ما بين 90 و 230 جنيهًا، وسعر البوري الكبير من 120 إلى 150جنيهًا، وسجل السمك البوري الصغر من 90 لـ 110 جنيهات، وسعر الجمبري الجامبو، ما بين 570 و670 جنيهًا للكيلو، سعر الجمبري كبير الحجم، ما بين 480 و560 جنيهًا للكيلو، وسعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 370 و470 جنيها للكيلو، وسعر الجمبري صغير الحجم، ما بين 170 و350 جنيهًا للكيلو.