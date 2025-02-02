أخبار 24 ساعة.. آخر فرصة للتقديم على 1098 وظيفة بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التضامن توضح آليات صرف معاش شهر فبراير 2025

ما بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة

أطول أيام رمضان 2025.. اعرف عدد ساعات الصوم فى الشهر الكريم

آخر فرصة للتقديم على 1098 وظيفة بالسكة الحديد.. اعرف التفاصيل

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في نشر أخبار خاطئة للتأثير على قيمة أسهم البورصة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى الأربعة ملايين زائر

الفيروسات التنفسية.. 7 أمراض خطيرة تصيب الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة

كيف تحمى نفسك من الفيروس المخلوي؟.. الوقاية وطرق العلاج

المستشفيات المصرية تستقبال جرحى ومرضى غزة بعد فتح معبر رفح.. صور وفيديو

مواقيت الصلاة غدا الأحد 2-2-2025 بمحافظات الجمهورية

وظائف فى السعودية بمرتب 48 ألف جنيه.. اعرف المستندات المطلوبة وشروط التقديم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. درجات الحرارة تنخفض فى 44 مدينة.. التفاصيل

احصل على نتيجة صفوف النقل والصف الثالث الإعدادى فى القاهرة بهذه الطريقة

نتيجة الشهادة الإعدادية فى 4 محافظات بالاسم ورقم الجلوس

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق امتداد شارع الهرم اتجاه كوبرى عباس

قصر العينى يوافق على إنشاء عيادة Stoma Care لدعم مرضى تعديل مسار "الإخراج"

1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات.. تعرف على التفاصيل

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف بالقاهرة

خطوات ورسوم التظلم على نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

‫الخدمات البيطرية: مشاركة الخيول المصرية في البطولات الدولية بعد حظر 20 عاما

الطقس غدا الأحد 2 فبراير 2025.. شبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

التنمية المحلية: المحافظات تستعد لإطلاق قوافل إنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

إمساكية شهر رمضان 2025.. اعرف أول أيام الصيام.. كل عام وأنتم بخير