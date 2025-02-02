أخبار مصر.. الطقس غدا الإثنين.. شبورة كثيفة صباحا وتحذير من الطقس ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 3 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يعرب عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحمود توفيق وزير الداخلية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة واللواء خالد عبد الهادي الشنفا رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي.

الرئيس السيسى يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جيبوتى.. ويؤكد استمرار جهود مصر لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.

القوات المسلحة تنظم احتفالية "معاً نحمى الوطن" بمتحف القوات الجوية لضباط الشرطة وعدد من أسر الشهداء

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية وعدد من رجال الدين وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة وطلبة الجامعات والمدارس إلى متحف القوات الجوية تزامنا ًمع الإحتفال بالعيد 73 للشرطة المصرية ، وذلك تقديراً لبطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل فى حفظ الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن .

وزير الخارجية: مستعدون لإدخال أكبر قدر ممكن من مساعدات يحتاجها الفلسطينيين

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، الأحد، "سيجريد كاخ" كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94% اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/ 2025 نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة. رفع الجلسة العامة للشيوخ.. والمجلس يعود للانعقاد غدا رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة القادمة للانعقاد غدا الاثنين.