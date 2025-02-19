وزارة العمل: نجاح مفاوضات ودية لاستراداد حقوق عمال بالقاهرة والإسكندرية

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل، اليوم، الأربعاء، تقريرا عن نشاط مديريات العمل في المحافظات، حيث تضمن الآتى:

1- القاهرة:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية ودية بمكتب شرق مدينة نصر والنزهة، وذلك بعد تقدم هاجر محمد سعيد، العاملة بشركة بشكوى تفيد الفصل التعسفي لها، حيث جرت المفاوضات دون اللجوء إلى القضاء، وأسفرت عن حصول العاملة على مستحقاتها المالية والعينية والورقية كاملة.

وأشار أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.



2- القليوبية:

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة توعوية تحت عنوان "إجراءات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية " بالمنطقة الاستثمارية ببنها بحضور 55 من مسئولي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية من العاملين بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية إن تلك الفعاليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات والتوعية باشتراطاتها وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشري والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها، إلى جانب توفير مناخ عمل آمن بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2- الجيزة:

عقدت مديرية العمل بالجيزة عدد من الندوات التوعوية لعمال شركات مياه الشرب بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية لعدد 12 عامل من خلال مكتب أكتوبر بمقر شركة تنقية مياه الشرب بالسادس من أكتوبر، حاضرت فيها الدكتورة أميرة محمود مفتش المكتب عن تقييم مخاطر بيئة العمل وتصاريح العمل والعمل في الأماكن المغلقة والمخاطر الكهربية، كما نفذت المديرية ندوة توعوية لعدد 27 عامل من خلال مكتب وسط بمقر شبكات مياه إمبابة بمنطقة العجوزة، حاضرت فيها الكيميائية سماح يحيي مدير المكتب عن أهداف السلامة ومخاطر بيئة العمل وتصاريح العمل والعمل في الأماكن المغلقة.

وأوضح محمد رمضان مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل توعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.

3- الإسكندرية:

نجحت جهود مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، في إجراء مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي عدد من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العاملين بشكاوى لمكتب علاقات عمل العامرية تفيد بعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولي الشركة وأسفرت المفاوضات عن التسوية الودية وصرف المستحقات المالية عن الإجازات المرضية بقيمة 1900 جنية للعامل يحيى أحمد محمد بشركة للملابس الجاهزة، كما تمت التسوية الودية وصرف راتب أشرف على كمال، العامل بشركة للتجارة والتوزيع، وذلك بقيمة 6700 جنية والعودة للعمل، إلى جانب التوصل لحل الشكوى المقدمة من بدر عماد الدين، العامل بشركة للسيارات، حيث تمت التسوية الودية وصرف راتب العامل وجميع مستحقاته المالية ومبلغ 7000 جنيه والعودة للعمل.

وأكد المهندس محمد كمال وكيل المديرية، على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، مشيراً إلى استمرار التواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، وإزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين. جرت عمليات التفاوض بحضور نهلة فاروق مكتب علاقات عمل العامرية والممثل القانوني عن الشركات.



4- الإسماعيلية:

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولاتها الميدانية في مدينة القنطرة غرب، حيث تم تفقد مصنعين، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص تشغيل ذوي الهمم وتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب التأكد من المساواة بين الجنسين وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية إن هذه الجولات، هدفت إلى تقييم بيئة العمل في المصنعين والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال وتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

كما أشار مدير المديرية إلى أهمية قطاع الملابس الجاهزة كونه أحد أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن دعم الدولة للمستثمرين من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات.شارك في الجولة، محمد أنور مدير مكتب العمل بالقنطرة غرب، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي، وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل.



5- المنوفية:

وقعت مديرية عمل المنوفية بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية لإنشاء مركز لتنمية المرأة الريفية بالباجور تحت شعار "كوني منتجة" لتعزيز دور المرأة باعتبارها شريكاً فعالاً في مجالات التنمية، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث قام بالتوقيع اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، محمد زيدان مسئول مؤسسة سفراء الخير للتنمية المستدامة.

وأوضح مدير المديرية أن بروتوكول التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بالاهتمام بالمرأة المصرية والعمل على تنمية وتحسين أوضاعها، حيث يتضمن البروتوكول الاستفادة من مكتب عمل الباجور كمركز تنموي مستدام للمرأة يحمل اسم " مركز تنمية المرأة المصرية المستدام بالباجور " تحت شعار " كوني منتجة " وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة، إلى جانب توفير التدريب المهني المجاني علي مجموعة من الحرف (الخياطة، الصناعة الغذائية، فن الأركت، زراعة الأسطح، الطباعة على الأواني والمنسوجات)، فضلاً عن نشر الوعي لدى السيدات بقضايا المرأة، وكذلك ربط التدريب المهني بالتشغيل وتدريب المرأة على ريادة الأعمال والتسعير وتسويق المنتجات بالمجان.

6- أسيوط:

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي المبكر على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 47 من تلك العمالة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط أن القافلة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة وعلى رأسها الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة، مشيراً إلى جهود المديرية بالتنسيق والتواصل المستمر مع الشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعياً وصحياً تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

كما أشار مدير المديرية إلى استمرار الإعداد والتنسيق لعدد من القوافل الطيبة لتجوب مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والمتواجد بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، من أجل تقديم كافة صور الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، وليد الجرزاوي الاستشاري بإدارة العمالة غير المنتظمة.



7- الوادى الجديد:

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية تحت عنوان سلامتك تهمنا،بمقر قاعة المديرية بالخارجة بحضور 26 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الخارجة، وذلك في ظل إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل.

وقال أحمد طليب مدير عام المديرية إن الندوة تناولت موضوعات (مفهوم السلامة والصحة المهنية، تحليل وتقييم المخاطر الموجودة في بيئة العمل، خطة الطوارئ وكيفية إعدادها وتنفيذها على أرض الواقع، كيفية الوقاية والتعامل مع أنواع الحرائق والوسيط الإطفائي ،متابعة إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ، تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل، المخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، مخاطر العمل بالأماكن المغلقة وأعمال الحفر والهدم، مخاطر الآلات والمعدات وأنواع تصاريح العمل).

8- بورسعيد:

افتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ملتقى السلامة والصحة المهنية للمنشآت والمراكز الطبية، بقاعة الاجتماعات بمستشفى الشفاء الطبي وبحضور 150 من مختلف القيادات بالمنشآت الطبية ومسؤولي السلامة، وذلك بالتعاون ومشاركة هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل ومديرية الشئون الصحية.

وخلال كلمته أوضح مدير المديرية أهمية الأنشطة والخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة بمديرية العمل لخدمة المواطنين والعمال، مشيراً إلى دور إدارة السلامة والصحة المهنية، ودور السلامة كمنهج حياة في جميع التعاملات اليومية، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات بين إدارة السلامة والمفتشين والعاملين بالمنشآت الطبية وضرورة التدريب علي خطة الإخلاء والطوارئ وخاصة في المنشآت الطبية.

9- جنوب سيناء:

عقدت وفاء نجاح فهمي مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء، لقاء مع عدد من سيدات المجتمع المدني المهتمات بشأن المشغولات اليدوية واللاتي سيشاركن مع خريجات البرامج التدريبية لإدارة التدريب المهني بالمديرية في المعرض المقرر إقامته بمدينه طابا علي هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضحت وفاء فهمي أن مديرية العمل بجنوب سيناء من الجهات الرئيسية التي تقوم بدور مهم في تعزيز وتنمية مهارات الأفراد في المجتمع المحلي، خاصة من خلال التعاون مع رائدات المجتمع المدني في مجال المشغولات اليدوية، حيث قامت المديرية بتنظيم ورش عمل لتدريب الأفراد خاصة السيدات، على مهارات الحرف اليدوية مثل التطريز، والمشغولات اليدوية وغيرها مما يساعد في نقل هذه المهارات للأجيال الجديدة.

كما تعمل المديرية على توفير الدعم الفني والإرشادي للسيدات والمهتمات بالحرف اليدوية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، إلى جانب مساهمة المديرية في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المشغولات اليدوية، مما يعزز من توفر فرص عمل جديدة.