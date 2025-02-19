وزارة الحج والعمرة السعودية: 4 باقات رئيسية لحجاج الداخل

وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن أربع باقات رئيسية لحجوزات حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم حج 1446هـ ( 2025)، وذلك عبر تطبيق"نسك" الإلكتروني.

وتضمنت الباقات خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ الباقة الأولى من 10,366 ريالاً وتشمل مخيمات مطورة في مشعر منى توفر تجربة إقامة مريحة للحجاج، لكنها لا تشمل تكلفة النقل.

وأما الباقة الثانية، وهي مخيمات الضيافة، فتأتي بأسعار تبدأ من 8,092 ريالاً مع سكن مشترك، دون احتساب تكلفة النقل.

وفي المقابل، توفر الباقة الثالثة إقامة في "الأبراج الستة" الواقعة بالقرب من جسر الجمرات، بسعر يبدأ من 13,150 ريالاً .

وتقدم الباقة الرابعة، مرافق حديثة وخدمات شخصية ووجبات، بأسعار تبدأ من 12,537 ريالاً (3,338 دولارًا)، وجميع هذه الباقات لا تشمل تكلفة برنامج النقل.

وفيما يتعلق بسياسة استرداد المبالغ، أوضحت الوزارة أن ذلك ممكن فقط في حالات محددة تشمل وفاة المتقدم الرئيسي أو الزوجة في حالة وفاة الزوج.

وأوضحت أنه يمكن استرداد المبالغ كذلك في حالات الحوادث المرورية التي تمنع من أداء الفريضة مع تقديم إثبات رسمي، الحوادث الجنائية، إضافة إلى العجز الصحي الذي يستلزم التنويم في المستشفى، بشرط تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو تقرير مصدق من الشؤون الصحية إذا كان صادرًا عن مستشفى خاص.

كما أكدت الوزارة ضرورة إلغاء الحجز عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق "نسك" لاسترداد المبالغ المدفوعة.

ولتسهيل عملية الدفع، أتاحت الوزارة إمكانية تقسيط تكلفة الباقات على ثلاث دفعات، حيث يجب دفع 20% من قيمة الحجز خلال 72 ساعة من تأكيد الحجز، ثم يتم سداد 40% حتى 20 رمضان 1446هـ، بينما تسددالدفعة الأخيرة البالغة 40% حتى 20 شوال 1446هـ.

وسيتم إصدار فاتورة مستقلة لكل دفعة، على أن يبقى الحجز "غير مؤكد"حتى اكتمال سداد الدفعات الثلاث، مع إتاحة خيار دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة لمن يرغب في ذلك.

تأتي هذه الإجراءات لضمان توفير خيارات مريحة ومرنة لحجاج الداخل، بما يسهم في تقديم تجربة حج سلسة تتناسب مع احتياجات الجميع.