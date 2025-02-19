نقابة العلوم الصحية تواصل تدريب طلبة المعاهد الفنية الصحية بالمحافظات

كتبت آية دعبس

تواصل النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، سلسلة البرامج التدريبية لطلبة المعاهد الفنية الصحية، بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين النقابة ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، وذلك في شعب الدراسة المختلفة، حيث يستهدف التدريب رفع الوعي لدى الطلبة بأهمية مهنهم المستقبلية، وعرض معلومات عملية حول التخصصات، والجديد فيها.

وتقوم النقابة بالتدريب حاليا فى المعهد الفني الصحي ببورسعيد، لطلبة شعبة المختبرات الطبية، تحت عنوان "الخطوات العملية للعمل في معامل المختبرات الطبية"، من خلال خبراء في هذا المجال، وتم العمل على تنمية المهارات في سحب العينات بأحدث التقنيات العالمية، والإجراءات التي تتم بعد السحب، وكذلك الفحوص المعملية، كما يتم عمل محاكاة حية للطلبة في مجال فحوص أمراض الدم، وخطوات سحب العينات، باستخدام جهاز عد خلايا الدم الأتوماتيكي، والكيمياء الحيوية، وذلك من خلال أجهزة ترفع شعار "صنع في مصر".

ويحاضر في التدريب الذي سيتواصل في كافة المعاهد الفنية الصحية وكليات العلوم الصحية في مصر، خبراء من شركات دولية كبرى، لنقل خبراتهم العملية للطلبة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلوم الصحية، التي تنفذ استراتيجية وضعتها النقابة لرعاية أبناءها، وتنمية مهاراتهم الأساسية في مجالات مهن العلوم الصحية، ليكونوا على وعي وثقافة عامة، بما يدور بالعالم في نفس مجالات دراساتهم بشكل عملي وواقعي، تمهيدا للاندماج في سوق عمل حيوي، يخدم المنظومة الصحية في مصر والعالم، والمريض هو المستفيد الأول في النهاية.

وعقب انتهاء التدريب، أبدى الطلبة ردود أفعال إيجابية حول التدريب، وخاصة المحاكاة في تخصصات المختبرات الطبية المختلفة، حيث تنقلهم إلى الواقع العملي المستقبلي، من فحص العينات والعمل على الأجهزة فعليا.

ويذكر أن النقابة العامة للعلوم الصحية، نظمت تدريبا لطلبة شعبة المختبرات الطبية بالمعهد الفني الصحي ببنها مؤخرا، وتجهز حاليا تدريبا عمليا وعلميا لطلبة المعهد الفني الصحي بطنطا، ثم يتبعه باقي المعاهد والكليات في مصر.