نصائح عاجلة للمزارعين من مركز المناخ.. تعرف عليها

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من النصائح التي يجب على المزارعين اتباعها اليوم الأربعاء، لدعم المحاصيل قبل الانخفاض الكبير فى الحرارة .
وكانت النصائح كالتالى:
1- ممنوع ري القمح والفول انهاردة فى معظم الجمهورية وعدم الانخداع في هدوء الرياح فترة ما قبل الظهر لأنها سوف تنشط فى نهاية اليوم .
2- اجراء كل عمليات الرش في الفترة الصباحية لكل المحاصيل "مبيدات ومغذيات للمانجو والعنب وباقي الفاكهة والخضر والقمح ضد المنّ والبطاطس والكمون وغيره ".
3- تقريب فترات الري بالتنقيط لكل المحاصيل وضروري اضافة فولفيك ونترات ماغنسيوم وفسفوريك "اضافات هامة " لأشجار الفاكهة وخضر الأنفاق والفراولة وكافة الخضر حديثة الشتل والزراعة .
4- مزارعى الفاصوليا الصيفي وعروة الصيفي المبكر للخضر واللب وغيرها ينتظرون نهاية الأسبوع القادم لأنه سيحدث انكسار كبير في الحرارة يؤثر على معدلات للانبات قبل انخفاض الحرارة.
5- يجب عدم الانخداع فى ارتفاع حيث من التوقع أن يطرأ انخفاض كبير فى الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من يوم الجمعة .