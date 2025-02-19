الرئاسة الفلسطينية: الشعب لن يقبل بأى مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل

رام الله (أ ش أ)

أكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بأى مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، محذرا من أن تهديد الشعب الفلسطينى لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدى إلى دمار واسع هنا أو فى المنطقة.

وحذر أبو ردينة، فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،من مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني والأراضي في الضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخيمها، ومحافظة طولكرم ومخيميها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات، مبينا أن قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف مواطن.

وطالب أبو ردينة، بتدخل الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى وأرضه، وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع.

كما أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستعمرة "إفرات"، واعتبرها امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن الاستعمار جميعه غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب إزالته.

كما أكد أن توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

