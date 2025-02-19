اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:36 م
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب - محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 فبراير الماضي برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود.

نظرت المحكمة في الجلسة 12 دعاوي دستورية، و4 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.







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الجريدة الرسمية

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