أغرب واقعة تشابة أسماء فى الانتخابات.. رجل وسيدة يجمعهما اسم حسن إبراهيم محمد

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

كشف المستشار شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال استعراضه لكيفية تحديث قاعدة بيانات الناخبين وآلية عملها، وفقا تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، عن العثور على تشابة اسماء بين رجال وسيدات يحملنا نفس الاسم مع اختلاف الرقم القومى.

ومن بين الأسماء كشفت عنها الوطنية للانتخابات وجود اسم ناخب ذكر باسم حسن إبراهيم محمد بركات، كما وجد ناخبة أنثى تحمل اسم حسن إبراهيم محمد بركات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، لمجموعة من الأحزاب السياسية، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل"، وذلك في إطار النشاط التوعوي بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المختلفة الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وقال المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالإضافة الى المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

شارك في الندوة عددا من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، الوفد، العدل، حماة وطن، الشعب الجمهوري، مصر أكتوبر.



