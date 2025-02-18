8 معلومات عن مشروع مركزى الخدمات المتكاملة وصناعات الزيتون فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تتابع محافظة الفيوم هذه الأيام الإجراءات النهائية، والملاحظات المطلوب تلافيها بالتصميمات والرسومات الهندسية لمشروع مركز الخدمات المتكاملة ومجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، ومشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، كإطار قانوني وفني لتنفيذ ومتابعة أنشطة المشروع بمراحله المختلفة، وتعظيم الاستفادة منه وضمان استدامته وترصد أهم المعلومات عن المشروع.