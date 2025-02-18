8 معلومات عن مشروع مركزى الخدمات المتكاملة وصناعات الزيتون فى الفيوم

تتابع محافظة الفيوم هذه الأيام الإجراءات النهائية، والملاحظات المطلوب تلافيها بالتصميمات والرسومات الهندسية لمشروع مركز الخدمات المتكاملة ومجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، ومشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، كإطار قانوني وفني لتنفيذ ومتابعة أنشطة المشروع بمراحله المختلفة، وتعظيم الاستفادة منه وضمان استدامته وترصد أهم المعلومات عن المشروع.
- مشروع مركز الخدمات المتكاملة ومركز صناعات الزيتون بيوسف الصديق، سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل
- يتم تنفيذ كل مرحلة على مساحة أرض تبلغ 5 أفدنة
- المشروع يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة تتناسب مع احتياجات المصنعين
- ويضم المشروع مقرا للمكاتب الإدارية و ومركزاً مصغراً للمؤتمرات.
- ويتم انشاء معامل للتحاليل والإرشاد الزراعي لخدمة المزارعين
- وسيتضمن المشروع إنشاء وحدة مطورة للبحث العلمي والتطوير
- ويشمل المشروع إنشاء منطقة للخدمات الملحقة، ومسطحات مفتوحة وأرصفة.
- يسهم المشروع في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بالمحافظة.