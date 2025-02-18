اليوم السابع
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‎الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف الدفعة 104 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:52 ص
‎الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف الدفعة 104 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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‎ نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 41 لسنه 2025 للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية  المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من بداية العام الجارى للإناث علي الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون علي حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024.

‎وتعد الخدمة العامة هي إحدي آليات دعم الجهاز الإداري للدولة العمل، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.

‎وتتضمن مجالات التكليف لهذه الدفعة  تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل مؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى مجالات أخرى كمحو الأمية والتأمينات الاجتماعية ووحدة الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ومجالات أخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة


 







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الجريدة الرسمية

وزارة التضامن

الخدمة العامة

تكليف الخدمة العامة

خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة



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