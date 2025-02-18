وزارة التعليم: تخصيص فقرة إذاعية عن الفنان صلاح جاهين بالمدارس

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية للاحتفاء باسم الفنان الكبير صلاح جاهين تحت عنوان عمنا صلاح جاهين، الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، وذلك إيماء إلى التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي حول رموز الإبداع في مصر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توجيه عام الصحافة والإعلام بتخصيص فقرة إذاعية عن الفنان صلاح جاهين في البرنامج الإذاعي الصباحي تتضمن بعض من أشعاره. مرفق نبذة عن الفنان الراحل للاستعانة بها.



