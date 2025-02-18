معارضة إسرائيلية تحذر من تآكل الثقة فى القضاء إذا غير ائتلاف نتنياهو "لجنة اختيار القضاة"

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قالت عضو المعارضة الوحيدة في لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، إن الجهود التي يبذلها الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، لتغيير تركيبة اللجنة لن تؤدي إلا إلى تسييس نظام العدالة وتآكل ثقة الشعب الإسرائيلي في اللجنة.



ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن كارين الحرار من حزب (ييش عتيد) قولها في تعليق على خطة وزير القضاء ياريف ليفين لتغيير تركيبة الهيئة المُكلفة باختيار القضاة جذريًا: "يبدو لي الأمر غريبًا بعض الشيء هم يريدون الذهاب إلى عملية أكثر تسييسًا".



وتابعت :" مثل هذا التغيير من شأنه أن يقلل من ثقة الشعب الإسرائيلي في النظام القضائي ، لذلك أؤمن بمزيد من الاحتراف، وأعتقد أنه إذا كانت هناك حاجة لإصلاحه، فنحن بحاجة إلى جلب المزيد من المحترفين".



وتوصل ليفين مؤخرًا إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لدفع تسوية بشأن الإصلاح القضائي، من شأنها أن تزيد من السلطة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات التي يقرها الكنيست، لكنه سيتوقف عن بعض التدابير التي أشعلت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في عام 2023.