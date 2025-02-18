مصرع شقيقين وإصابة آخر فى حادث بالدقهلية بسبب سباق الدراجات

الدقهلية - شريف الديب

لقى شقيقان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث تصادم خلال سباق دراجات نارية بطريق البحر الجديد بقرية برمبال القديمة، التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق البحر الجديد بقرية برمبال القديمة، التابعة لدائرة مركز منية النصر، نتيجة سباق دراجات نارية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كلا من صبري محمد محمد فريد أيوب (17 عامًا) وشقيقه محمد فريد محمد فريد أيوب (14 عامًا)، وإصابة محمد جمال محمد سلامة (16 عامًا) بكسور وتهتك في الساقين، وحالته الصحية غير مستقرة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واستصدار تصاريح الدفن.