محكمة أرجنتينية تتهم رسميا الرئيس الأرجنتينى السابق بالعنف المنزلى

أحمد علوى

وجهت محكمة أرجنتينية تهمة رسمية بالعنف المنزلي إلى رئيس الدولة السابق ألبرتو فرنانديز، يوم الاثنين.

واتهمت المحكمة الرئيس السابق بإلحاق إصابات للسيدة الأولى السابقة فابيولا يانييز، وأمرت بتجميد 10 ملايين بيسو (نحو 10 آلاف دولار) على حسابات فرنانديز المصرفية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وحظرت المحكمة على فرنانديز الاقتراب من شريكته السابقة لمسافة أقل من 500 متر أو الاتصال بها.



وألزمت المحكمة الرئيس السابق بأن يبلغ السلطات القضائية في حال مغادرته للبلاد في موعد لا يقل عن 72 ساعة قبل المغادرة.

يذكر أن ألبرتو فرنانديز كان رئيسا للأرجنتين خلال الفترة بين 2019 و2023، وكانت له علاقة مع الصحفية والممثلة فابيولا يانييز منذ عام 2014 وحتى انفصالهما في العام الماضي. وكانت يانييز تؤدي مهام السيدة الأولى رسميا خلال رئاسة فرنانديز للبلاد.

واتهمت يانييز التي تقيم حاليا في إسبانيا مع ابنهما فرانسيسكو، شريكها السابق بالعنف الجسدي والنفسي في أغسطس عام 2024، لكن فرنانديز كان ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه واتهم يانييز بشهادة كاذبة.