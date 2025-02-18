اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 04:48 م
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قطار ينهى حياة شاب أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 03:27 م
قطار ينهى حياة شاب أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط جثة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فقد شاب حياته نتيجة اصطدام قطار به، أثناء عبوره السكة الحديد، في إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في قرية بالعياط، توجه على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا تم تحديد هويته، صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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مصرع شاب بالعياط

قطار العياط

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