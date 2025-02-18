عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكى يرفضان تولى واشنطن إدارة غزة ويصفانها بـ"الفوضوية"

رام الله (أ ش أ)

رفض عضوان بارزان فى مجلس الشيوخ الأمريكى، فكرة تولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، ووصفا خطة الرئيس دونالد ترامب بـ "فوضى عارمة، وغير قابلة للتطبيق بالنسبة للعديد من المشرعين الأمريكيين".

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام - خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل بحضور أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن هناك "رغبة ضئيلة للغاية" بين الأمريكيين لفكرة تولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، مضيفا أن "مجلس الشيوخ الأمريكي لا يبدي أي اهتمام بتولي الولايات المتحدة إدارة غزة بأي شكل من الأشكال، وأن مثل هذا الطرح سيكون من الصعب تقبله؛ في ولايته ساوث كارولينا".

وأشار جراهام إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين خطة ترامب بشأن غزة، مؤكدة أن عملية مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، "مرهونة لاختيارهم وليست قسرا من قبل إسرائيل أو أي جهة أخرى".

فيما قال ريتشارد بلومنتال، السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت - خلال المؤتمر الصحفي - إن "حديث ترامب ليس خطة على الإطلاق؛ بل إنها فوضى عارمة".

وأضاف أن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة "مرفوضة تماماً" لمعظم أعضاء مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن أي تدخل يشمل قوات أمريكية أو أموال دافعي الضرائب "ليس مطروحاً للنقاش".

ورحب "بلومنتال"، بالمبادرة التي تعتزم الدول العربية تقديمها لترامب، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.. قائلا: "محادثاتي مع العاهل الأردني؛ أقنعتني بأن الخطة التي ستعرضها الدول العربية على ترامب؛ توفر فرصة واقعية لتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين وترتيبات دفاعية إقليمية وأمن لإسرائيل".