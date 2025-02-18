عداء طويل الأمد.. عمدة لندن يتحدى قيادة العمال وينتقد ترامب.. تفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن عمدة لندن صادق خان تحدى قيادة حزب العمال وانتقد "الحروب التجارية والتعريفات الجمركية" للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ودعا إلى علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبى.

وفى اجتماع مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، حذر عمدة لندن من أن "الحروب التجارية والتعريفات الجمركية" التي اقترحها ترامب تشكل "تهديدًا حقيقيًا للشئون الدولية" ودعا إلى علاقات أقوى مع التكتل للتخفيف من المخاطر.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من توبيخه من قبل الحكومة بسبب تحذيره من "الفاشية المتجددة" عشية عودة الرئيس إلى البيت الأبيض.

وفي حين أنه لم يذكر ترامب صراحةً، قالت صحيفة "تليجراف" إن السير صادق تحدى قيادة حزب العمال من خلال انتقاد سياسة الرئيس الأمريكي التجارية في اجتماع مع مندوبي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وقال وفقا للصحيفة: "في الوقت الذي نرى فيه الحروب التجارية والتعريفات الجمركية تشكل تهديدًا حقيقيًا للشؤون الدولية، أنا مقتنع بأننا يجب أن ننظر في ما يمكننا فعله أكثر لتعزيز علاقتنا كقوة موازنة لهذه الاتجاهات".

وأخبر عمدة حزب العمال، الذي انتقد منذ فترة طويلة قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، المندوبين أيضًا أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ".

وأوضحت الصحيفة أن هناك عداء طويل الأمد بين السير صادق وترامب، مع تبادل الإهانات شديدة اللهجة التي امتدت لسنوات.

وفي عام 2016، قبل فترة ترامب الأولى في البيت الأبيض، تصدرا عناوين الأخبار بسبب خلاف حول آراء الزعيم الجمهوري بشأن الإسلام.

و استمر الخلاف بينهما في السنوات التي تلت ذلك، حيث وصف السير صادق ترامب بأنه "عنصري" و"متحيز جنسيا" و"كاره للمثليين" وشبه تكتيكاته بـ"فاشيي القرن العشرين".

وعندما انتُخب الرئيس لولاية ثانية في نوفمبر ، قال العمدة إن العديد من سكان لندن سوف يشعرون "بالقلق" بشأن النتيجة.

وقد تسبب هذا في صداع للحكومة، التي تحاول تهدئة العلاقات مع الرئيس الأمريكي.

وفي الشهر الماضي، قال اللورد ليونج، الذي يشغل منصبًا دستوريًا كوزير بصفته عضوًا في مجلس اللوردات، إنه لا يتفق مع السير صادق، مؤكدًا أن الرئيس "لديه تفويض وعلينا أن نعمل معه".

وأضاف: "أحيانًا أقول إن فترة الصمت ستكون موضع ترحيب كبير".