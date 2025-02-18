ضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بأسلوب القروض

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ( محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية) بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى إدعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروضا للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) .. وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.