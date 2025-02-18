زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم خيبر بختونخوا الباكستانى

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن المركز الوطنى لرصد الزلازل فى باكستان، أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة "سوات" والمناطق المجاورة لها فى إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربى البلاد، اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع في منطقة حدودية بين كل من باكستان وأفغانستان وطاجيكستان.

وكان زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قد ضرب في وقت سابق اليوم إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي باكستان.