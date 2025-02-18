اليوم السابع
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ختام اليوم التدريبي لمستشاري النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:38 م
ختام اليوم التدريبي لمستشاري النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد ختام اليوم التدريبي في مكافحة الفساد
أحمد عبد الهادى- محمد أبو ضيف

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اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات "اليوم التدريبي في مجال مكافحة الفساد لمستشاري النيابة الإدارية" والذي عُقدَ بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وبمشاركة عددٍ من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد ودعم سيادة القانون، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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وفي ختام اليوم التدريبي جرى تسليم المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المشاركين، شهادات اجتياز اليوم التدريبي، بحضور كلٍ من الوكيل هشام الركايبي– مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

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مكافحة الفساد

النيابة الادارية

تدريب الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد






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