اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:26 م
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حصاد الوزارات.. وزير التموين يوجه المديريات بضمان توافر السلع خلال رمضان

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين يوجه المديريات بضمان توافر السلع خلال رمضان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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