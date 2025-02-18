حصاد الوزارات.. وزير التموين يوجه المديريات بضمان توافر السلع خلال رمضان

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التموين يوجه المديريات بجميع المحافظات بضمان توافر السلع خلال رمضان

وزير الأوقاف: وقت صلاة التراويح متروك لظروف كل مسجد

الصحة: الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا بالرقم القومى

وزير البترول: تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز

وزير التعليم: نحرص على توسيع التعاون مع اليابان فى التعليم الفنى وتعليم الأطفال

وزير العمل: ندرس تأسيس مدرسة للمهن البترولية وخطة لتدريب العاملين بالقطاع

وزيرة التضامن: توفير 4 وحدات سكنية للأسر المضارة من انهيار عقار كرداسة

وزير التعليم: نحرص على زيادة عدد الزيارات فى برامج التبادل الطلابى مع اليابان