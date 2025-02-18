بريطانيا: يجب أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لردع روسيا

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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب على الولايات المتحدة تقديم التزام أمني لكي ترسل الدول الأوروبية قوات حفظ سلام في فترة ما بعد الحرب إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد عدد القوات البريطانية التي يمكن نشرها، مؤكدًا أن مستقبل أوكرانيا يُمثل قضية وجودية بالنسبة لأوروبا.



وأضاف ستارمر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الإثنين - أنه يجب على أوروبا أن تلعب الدور المنوط بها، متابعًا أنه على استعداد للنظر في إرسال قوات بريطانية إلى جانب آخرين حال إتمام اتفاق سلام دائم، ولكن يجب أن يكون هناك دعم أمريكي، لأن الضمان الأمني الأمريكي هو السبيل الوحيد لردع روسيا بشكل فعَّال عن مهاجمة أوكرانيا مجددًا.



كان المشاركون في الاجتماع الطارئ - الذي عقده القادة الأوروبيون اليوم في باريس لبحث الأزمة الأوكرانية - قد شددوا على مواصلة دعم كييف، وأعربوا عن مخاوفهم من التهديد الروسي للقارة العجوز.