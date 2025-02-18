المرور يضبط 45913 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 45913 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

ضبط 639 مخالفة السير بدون تراخيص و21 دراجة نارية مخالفة، و27565 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و9 مخالفات موقف عشوائى، و423 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و29 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.