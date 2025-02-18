الصين تعارض محاولات التدخل فى شؤونها

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أعلنت الصين أنها تعارض بحزم محاولات دول معنية لتشكيل دوائر صغيرة للتدخل في الشؤون الداخلية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية، الإثنين، عندما طُلب منه التعليق على بيان مشترك أصدرته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تضمن تعليقات سلبية بشأن قضيتي تايوان وبحر الصين الجنوبي-: "قدمنا احتجاجات جادة للدول المعنية".



وأشار المتحدث الصيني إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، مؤكدا أن قضية تايوان هي شأن داخلي صيني محض، ولا يحتمل أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن العامل الرئيسي للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ صين واحدة ومعارضة انفصالية ما يسمى "استقلال تايوان" بقوة.



وأضاف المتحدث أن انخراط منطقة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية يجب أن يتماشى مع مبدأ صين واحدة ولا يمكن التعامل معه إلا من خلال هذا الإطار، مشيرا إلى أن منطقة آسيا-الباسيفيك نموذج ممتاز للسلام والتنمية، وليست رقعة شطرنج للتنافس الجيوسياسي.



وتابع: "ندعو الأطراف المعنية إلى احترام جهود دول المنطقة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار على نحو جاد، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، والتوقف عن خلق المواجهة بين الكتل وعن تأجيج التوترات في المنطقة".



ونوه قوه جيا، إلى أن الصين ستحمي بقوة سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، وفي الوقت نفسه ستظل ملتزمة بالتعامل المناسب مع الخلافات من خلال الحوار والتشاور مع الدول المعنية.