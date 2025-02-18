اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأمريكي يعلن مقتل عضو بارز في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة بسوريا خلال غارة جوية

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:30 م
الجيش الأمريكي يعلن مقتل عضو بارز في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة بسوريا خلال غارة جوية الجيش الأمريكي
أ ش أ

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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مقتل عضو بارز في جماعة "حراس الدين"، وهي منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، في ضربة جوية أمريكية نُفذت في شمال غرب سوريا.
وذكرت القيادة، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت في 15 فبراير الجاري ضربة جوية دقيقة استهدفت وأدت إلى مقتل مسؤول كبير في المالية واللوجستيات في منظمة حراس الدين، وهي منظمة إرهابية تابعة للقاعدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في منشور على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية، أمس الاثنين، إن "القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية دقيقة ضد عضو في القاعدة بسوريا هذا الأسبوع"، مهنئا قائد القيادة المركزية مايكل كوريلا والجنود الأمريكيين الذين نفذوا الضربة.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن جماعة "حراس الدين" تأسست في عام 2018 كانشقاق من جماعة هيئة تحرير الشام، وقد صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2019 كمنظمة إرهابية.







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