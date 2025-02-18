التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك على إثر تعرضه لحادث سير بدائرة مركز شرطة طهطا، شمال المحافظة، عقب اصطدام سيارة ملاكى به.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصطدام سيارة بطفل، بدائرة مركز شرطة طهطا مما نتج عنه إصابته، والتي أودت بحياته.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول الطفل "علي ا م ص" 10 سنة تلميذ إلى مستشفي طهطا العام " جثة هامدة " ادعاء حادث سير بدائرة بمركز طهطا.

وبسؤال والدة الطفل المتوفي المدعوة منال خ م خ 40 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية قررت أنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل بذات الناحية إصطدمت به السيارة ملاكي قيادة المدعو حسين ف م ف 32 سنة سائق ومقيم مركز جهينة مما أدى لوفاته.

وإتهمت قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية، تم ضبط السيارة وقائدها أفاد بمضمون ما سبق وأضاف أنه فوجئ بالطفل أمامه، ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.