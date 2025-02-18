ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 48 ألفا و291 شهيدا

غزة (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 48 ألفا و291 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و722 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (منهم 6 شهداء انتُشلت جثامينهم، وشهيد جديد)، بالإضافة إلى 13 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في الـ 19 من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.