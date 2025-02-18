اتفاق روسي أمريكي على استئناف الحوار بشأن التعاون في مجالي الطاقة والفضاء

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وواشنطن اتفقتا على بدء حوار حول استئناف التعاون الاقتصادي بينهما في مجالي الطاقة والفضاء.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية، عقب المشاورات الروسية الأمريكية التي جرت جلستها الأولى في الرياض اليوم الثلاثاء.



وذكرت الخارجية الروسية - بحسب البيان الذي أذاعته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم - أنه "تم التوصل إلى اتفاقات لبدء حوار حول آليات استئناف التعاون في الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والفضاء ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك".



وجرت المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية في الرياض، اليوم الثلاثاء، واستمرت لمدة أربع ساعات ونصف.